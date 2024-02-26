İznik\'te Zeytin Bahçesinde Yangın

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir zeytin bahçesinde istif halde bırakılan plastik kasalar alev alev yandı. İlçenin birçok yerinden görülen siyah duman korkuya sebep olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Beyler Mahallesi Çınarlı Camii arkasında bulunan plastik kasalarının tutulduğu zeytinlik alanda meydana geldi.

Plastik sebze meyve kasaları bir anda alev alınca vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Alev almayan kasalar ise vatandaşlar tarafından yangın yerinden el birliği ile toplanıp uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan plastik kasaların üzerine köpük sıkarak alevleri söndürdü. Dumanlar ilçe merkezinde pek çok bölgeden görülünce vatandaşlar panik oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA