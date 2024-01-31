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Jaguar'lı çifte cinayet davasında 4 sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı 4 sanığın 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Mahmut Bike, eşi Adalet Bike'nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Mahmut Bike, 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin Erbek'i ve kendi kardeşi Fırat Bike'yi yanına alarak Büyükçekmece'ye gitmişti. Parkta karısı Adalet Bike ile Gökhan Denli'yi gören Mahmut Bike, önce Gökhan Denli'yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürmüştü. Selahatttin Erbek ise kardeşi Adalet Bike'yi zorla araca bindirmişti. Adalet Bike yolda ilerlerken araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut Bike'nin kardeşi Fırat Bike'nin kullandığı Jaguar marka araç geçmişti. Yaşanan olayda Adalet Bike hayatını kaybetmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mahmut Bike ile tutuksuz sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de gece saat 00.30 sıralarında Gökhan Denli isimli şahsın kesici alet ve 7 adet ateşli silah yaralanması sonucu ölü bulunduğunu aktardı. Savcı, bu olaydan hemen sonra Büyükçekmece D100 Karayolu üzerinde Adalet Bike'nin derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiğini belirtti. Mütalaada maktül Adalet Bike'nin sanık Mahmut Bike ile evli olduğu açıklandı. Maktül Adalet Bike'nin maktül Gökhan Denli ile ilişkisi olduğu da kaydedilen mütalaada, olay günü Öznur Erbek, Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin buluştuğu, zaman zaman sanık Öznur Erbek'in maktullerden uzaklaşarak telefon ile konuştuğu ve diğer sanıkları olay yerine çağırdığı ifade edildi. Sanıkların olay yerine Jaguar marka ve bir başka araçla geldikleri de belirtilen mütalaada, fikir ve eylem birliği içerisinde önce Gökhan Denli'nin öldürüldüğü ardından Adalet Bike ile sanıkların araca bindiği, Jaguar marka aracın şoför koltuğuna Fırat Bike, yolcu koltuğuna ise Furkan Özcan'ın oturduğu ardından Büyükçekmece D100 Karayolu üzerindeyken maktül Adalet Bike'nin araçtan atıldığı belirtildi. Suçun söz konusu iki maktülün arasındaki gönül ilişkisi nedeniyle töre saiki ile işlendiği de mütalaada ifade edildi. Savcı, sanıklar Mahmut Bike, Öznur Erbek, Furkan Özcan ve Fırat Bike'nin 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Öte yandan firari sanık Selahattin Erbek'in ise dosyasının ayrılması talep edildi.

Duruşmada beyanı sorulan Gökhan Denli'nin babası Arap Denli "Maktül olan oğlumun fiziki yapısı dikkate alındığında tek bir kişinin öldürmesi mümkün değildir. Olayda tabanca ve bıçak kullanılması da birden fazla kişinin eyleme dahil olduğunu göstermektedir. Bu nedenle mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Sanıklar ise mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut Bike'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma yapması için sanıklara süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021'de Büyükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti. Maktul Gökhan Denli'yi Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatılmıştı. Sanıkların maktul Adalet Bike'yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri iddianamede ifade edilmişti. Hazırlanan iddianamede Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.