Jandarma Astsubay Durgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar Kara yolu üzeri Çay ilçesine bağlı Çayıryazı Mahallesi Göcen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil, 2 tır, 1 kamyon ve 1 minibüs zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Belde Jandarma Karakolu'nun Komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Durgut'un 10 gün önce Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanlığına 'Karakol Komutanı' olarak atandığı, yıllık izinden dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi. Ali Durgut için bugün öğle namazını müteakip Akşehir'in Söğütlü Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Durgut'un cenazesi Söğütlü Mahallesi Mezarlığında defnedildi. Cenazeyi Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci kıldırırken, cenazede ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. - KONYA