Jandarma Aydın\'da Çember-144 operasyonuyla aranan 41 şahsı yakaladı

Aydın'da gerçekleştirilen 'Çember-144' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 1-3 Ekim 2026 tarihleri arasında jandarma ekiplerince 82 unsur ve 241 personelin katılımıyla eş zamanlı Çember-144 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'inin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 2'sinin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yakalanan şahısların suç türlerine göre dağılımında ise 5 kişinin dolandırıcılık, 5 kişinin uyuşturucu, 4 kişinin hırsızlık, 4 kişinin yaralama, 2 kişinin tehdit ve 1 kişinin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. Şahıslardan 8'inin çeşitli suçlardan, 12'sinin ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.