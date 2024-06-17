Jandarma bayramda da şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika
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Jandarma bayramda da şehit ailelerini unutmadı

Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bayramda da şehit aileleri ve gazileri unutmadı.

17.06.2024 11:27
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Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bayramda da şehit aileleri ve gazileri unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Kurban Bayramı'nda kahraman şehitlerin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ile kahraman gazileri ve ailelerini bulundukları yerlerde ziyaret etti. Ziyarette kendilerine hediyelerini takdim eden jandarma ekipleri, bayramlarını da kutladı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Herkes için sevinç ailelerimiz için hüzün olan bu günde her zaman olduğu gibi yanlarındayız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma bayramda da şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika


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