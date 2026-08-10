Jandarma, Çine'de Çalınan Hayvanları Buldu - Son Dakika
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Jandarma, Çine'de Çalınan Hayvanları Buldu

Jandarma, Çine\'de Çalınan Hayvanları Buldu
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Aydın'ın Çine ilçesinde satılan hayvanların bedelinin ödenmemesi üzerine jandarma hayvanları buldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde 365 bin TL karşılığında sattığı 3 büyükbaş hayvanının bedelinin 350 bin TL'sini alamadığını belirterek şikayetçi olan şahsın hayvanları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde C.E.D. (18) isimli şahıs 3 büyükbaş hayvanını 365 bin TL karşılığında sattığını, satış bedelinin 15 bin TL'sini nakit olarak aldığını ancak kalan 350 bin TL'nin kendisine ödenmediğini belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın aydınlatılması ve hayvanların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda 3 büyükbaş hayvanın Nazilli ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen R.Ş. (20), R.Ş. (24) ve H.Ç. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi. Öte yandan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, Çine'de Çalınan Hayvanları Buldu - Son Dakika

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