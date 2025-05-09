Ordu'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan çocuğu, jandarma personeli heimlich manevrasıyla kurtardı.
Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası ile birlikte yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı. Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.
O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma, Çocuğu Heimlich Manevrası ile Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?