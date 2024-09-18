Jandarma\'dan Sevgi Evleri Ziyareti

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli Sevgi Evleri Sitesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri Sitesini ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli devletin koruması altında olan çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi. - KÜTAHYA