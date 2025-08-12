Jandarma\'dan Siber Farkındalık Eğitimi

Kağızman'da jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Akdam köyünde İl Jandarma Komutanlığı'nca 84 vatandaşa yönelik, "Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı" konularında bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıkları anda hemen kendileriyle bağlantı kurmalarını istedi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS