Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum'un İspir ilçesi ve Rize illerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer malzemelerle birlikte delil olarak kullanılmak üzere el konuldu.

14.06.2024 15:34
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Erzurum ve Rize'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum'un İspir ilçesi ve Rize illerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda örgütlü olarak işleyen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yapılan faaliyet sonucunda; 200 gram Bonzai, 19 adet Captagon, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gr. Kenevir Tohumu, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 6 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Yivli Av Tüfeği, 1 adet Mavzer, 5 adet Silah Üstü Dürbün, 1 adet Silah için Mesafe Ölçer, 2 adet El Telsizi, 75 adet Çeşitli Çaplarda Fişek ve 11 adet Cep Telefonu ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "^Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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