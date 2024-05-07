Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı

Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde banka önünde şüpheli ve telaşlı tavırları ile bekleyen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından 490 bin TL dolandırılmaktan kurtarıldı. Jandarma ekipleri, şahsın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara para göndermek üzere olduğunu tespit etti ve konuyla ilgili adli işlem başlatıldı. Dolandırılmaktan kurtulan vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek, dolandırıcılara karşı daha dikkatli olacağını söyledi.

07.05.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde banka önünde şüpheli ve telaşlı tavırları ile bekleyen şahsı 490 bin TL dolandırılmaktan jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesinde devriye atan Jandarma Önleyici Kolluk ekipleri, bir bankanın önünde şüpheli ve telaşlı tavırları ile bekleyen vatandaşı fark etti. D.U. isimli vatandaşla konuşan jandarma ekipleri, telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi için 490 bin TL geri ödemesi olan 250 bin TL kredi çektiğini tespit etti. D.U'nun parayı kendisini arayan şahsa göndereceğini ifade etmesi üzerine jandarma devriyeleri, kimlik bilgisi üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalarda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para talep eden şahısların dolandırıcı olduğunu ortaya çıkardı. Jandarma ekiplerinin konuyu Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi üzerine ise konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Jandarma personelinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde dolandırılmaktan kurtulan D.U., kendisini arayan kişilerin dolandırıcı çıkması üzerine ise büyük sevinç yaşayarak, haberi ailesiyle de paylaştı. D.U., jandarma ekiplerine teşekkür ederek, artık dolandırıcılara karşı daha dikkatli olacağının sözünü verdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Kumluca, Bartın, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:09:56. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement