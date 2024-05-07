Jandarma Ekipleri 490 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtardı

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde banka önünde şüpheli ve telaşlı tavırları ile bekleyen şahsı 490 bin TL dolandırılmaktan jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesinde devriye atan Jandarma Önleyici Kolluk ekipleri, bir bankanın önünde şüpheli ve telaşlı tavırları ile bekleyen vatandaşı fark etti. D.U. isimli vatandaşla konuşan jandarma ekipleri, telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi için 490 bin TL geri ödemesi olan 250 bin TL kredi çektiğini tespit etti. D.U'nun parayı kendisini arayan şahsa göndereceğini ifade etmesi üzerine jandarma devriyeleri, kimlik bilgisi üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalarda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para talep eden şahısların dolandırıcı olduğunu ortaya çıkardı. Jandarma ekiplerinin konuyu Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi üzerine ise konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Jandarma personelinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde dolandırılmaktan kurtulan D.U., kendisini arayan kişilerin dolandırıcı çıkması üzerine ise büyük sevinç yaşayarak, haberi ailesiyle de paylaştı. D.U., jandarma ekiplerine teşekkür ederek, artık dolandırıcılara karşı daha dikkatli olacağının sözünü verdi. - BARTIN