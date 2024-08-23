Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu - Son Dakika
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Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için tüm birimleriyle seferber oldu.

23.08.2024 16:38
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Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ilçesinde Çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için tüm birimleriyle sefer oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Arif Güran'ın kızı olan Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024 günü saat 15.30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20.15 sıralarında komutanlığa müracaatta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir.

Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu
Kaynak: İHA

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