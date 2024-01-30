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Jandarma ekipleri yolda kalan araçlar için seferber oldu - Son Dakika
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Jandarma ekipleri yolda kalan araçlar için seferber oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri kar ve buzlanma sebebiyle yolda kalan otomobillere yardım ederek kaldığı yerden kurtardı. Yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı ve hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 30 araca müdahale ederek yardım etti ve yolu kapatanlara ceza kesti.

Jandarma ekipleri yolda kalan araçlar için seferber oldu
30.01.2024 - 00:13,
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Jandarma ekipleri yolda kalan araçlar için seferber oldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri kar ve buzlanma sebebiyle yolda kalan otomobillere yardım ederek kaldığı yerden kurtardı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yağan yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı. Candarlı bölgesine karda piknik yapmaya giden ve hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. 30 santimetre kar ile kaplı yolda kalan yaklaşık 30 araca jandarma ekipleri müdahale etti. Ekipler yolda kalanlara yardım ederken, yolu kapatanlara da ceza kesti. Jandarma ekiplerinin yolda kalan otomobillere yardım ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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