Jandarma, Firari Şahısı Yakaladı

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki A.E., 4 ayrı Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranmaktaydı. Gediz ilçesinde saklandığı evde iki ay süren titiz takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan A.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasında, istihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan faydalanarak, kamu düzeninin korunması adına çalışmalarını ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürmeye devam edeceğini belirtildi. - KÜTAHYA