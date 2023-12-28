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Jandarma ikna etti, terörün pençesinden kurtarıldı - Son Dakika
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Jandarma ikna etti, terörün pençesinden kurtarıldı

Avrupa'da eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'ya katılmak için Irak'a geçen M.A., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilerek örgüte katılmadan teslim oldu. M.A., adli işlemlerin ardından serbest bırakılarak annesiyle birlikte evine döndü.

Jandarma ikna etti, terörün pençesinden kurtarıldı
28.12.2023 - 00:14,
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Jandarma ikna etti, terörün pençesinden kurtarıldı

ŞIRNAK - Çalışmak için gittiği Avrupa'da bir süre eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'ya katılmak için Irak'a geçen M.A. hem ailesinin hem de Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çabaları sonucu terör örgütünün pençesinden kurtarılarak, örgüte katılmadan teslim oldu.

Çalışmak için gittiği Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK üyeleri ile irtibata geçen ve örgüte katılmak için Irak'a geçen M.A., annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personelinin ikna etmesiyle teslim oldu. Edinilen bilgilere göre M.A., 2022 yılı Eylül ayında Avrupa'da örgüte katıldıktan sonra Belçika, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlere katıldı. Bu eğitimlerde örgütün ses kayıtları dinletilip, örgüte ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutuldu. M.A., bu eğitimlerden sonra Irak'a geçti. Oğlunun örgüte katılacağını öğrenen ve onu geri getirmek isteyen annesi de Irak'a gitti. Burada annesiyle buluşan M.A., annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayı kabul etti. M.A., Habur Kara Hudut Kapısından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teslim alındı. M.A., Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan M.A., annesiyle birlikte evine döndü.

Kaynak: İHA
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