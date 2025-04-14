Jandarma, İstanbul'da 2 hükümlüyü yakaladı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahsı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) 11 Nisan günü İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ve A.K. isimli şahıslar yakalandı. E.A.'nın, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" ve "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 31 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yakalanarak işlemlerinin ardından Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yine aynı gün gerçekleştirilen operasyonda ise A.K.'nin, "Kasten öldürme", "İzinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Borçlunun ödeme şartını ihlali", "5607 sayılı yasaya muhalefet" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı tespit edildi. A.K., İstanbul'un Silivri ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şahıs hakkında gerekli adli işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildikleri bildirildi. - TEKİRDAĞ