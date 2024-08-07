Jandarma Konteyner Kentinde Kadınlara KADES Tanıtıldı

3.Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma konteyner kentte kalan kadınlara KADES'i tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların daha rahat ihbarda bulunabilmesi için geliştirilen KADES uygulaması hakkında bilgi sahibi olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personeli ile birlikte Kadirli Konteyner Kent'te bulunan vatandaşlar ziyaret edildi. "Kahve Bizden Sohbet Sizden Projesi" kapsamında Türk kahvesi ikram edilerek oluşturulan sohbet ortamında KADES hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti sona erdi. - OSMANİYE