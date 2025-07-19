Jandarma köylerde bilgilendirme yapıyor

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincanlı halkının huzurunun sağlanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesine yönelik yürütülen "suç ve suçlularla mücadele faaliyeti" kapsamında; Hırsızlık, kişilere karşı suçların önlenmesi, kaçak avcılık ve kaçak yapılaşma ile mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele ve trafik kazalarının önlenmesi konularında Üzümlü ilçesine bağlı köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. - ERZİNCAN