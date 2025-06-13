Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Nurettin Yavuz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Harun Türkmen ve beraberindeki Jandarma personelini makamında kabul etti.

Ziyarette, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının önemine vurgu yapan Kaymakam Yavuz, teşkilatın köklü geçmişi ve üstlendiği sorumlulukla her zaman milletin takdirini kazandığını belirtti. Kaymakam Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma personelinin 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanı Harun Türkmen ise destek ve iyi dilekleri için Kaymakam Yavuz'a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - IĞDIR