Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyareti gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, Sarıcakaya İlçesi'nde ikamet eden şehit ailesini ve yaşlı vatandaşı ziyaret etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma personeli şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyaret etti - Son Dakika
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