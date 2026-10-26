Jandarma, Şanlıurfa Suruç\'ta O.D.\'nin adresinde 5,5 kilo esrar ele geçirdi

Jandarma, Şanlıurfa Suruç'ta O.D.'nin adresinde 5,5 kilo esrar ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince O.D.'nin adresine düzenlenen operasyonda 16 paket halinde toplam 5,5 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ya da sağladığı belirlenen O.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 16 paket halinde toplam 5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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