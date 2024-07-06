Jandarma, tatil bölgelerinde suça ve suçluya göz açtırmıyor - Son Dakika
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Jandarma, tatil bölgelerinde suça ve suçluya göz açtırmıyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Mudanya ilçesinde bulunan 35 kilometrelik sahillerde yaşanabilecek olaylara karşı 7/24 görev alıyor. Kontroller aralıksız sürdürülerek hırsızlık, otodan hırsızlık, kayıp çocuklar ve boğulma olayları gibi suçlara karşı farkındalık faaliyetleri yapılıyor. 24 saat boyunca 10 asayiş timi ve 4 trafik timi görev alıyor.

06.07.2024 23:24
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Jandarma, tatil bölgelerinde suça ve suçluya göz açtırmıyor

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Mudanya ilçesinde bulunan 35 kilometrelik sahillerde yaşanabilecek olaylara karşı 7/24 görev alıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri sorumluluk alanı içerisindeki 35 kilometrelik sahil şeridi içerisinde bulunan otel, motel, pansiyon, günübirlik ev ve işletmelerin kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yaz sezonuyla birlikte yaşanan yoğunluktan kaynaklı meydana gelebilecek hırsızlık, otodan hırsızlık, kayıp çocuklar ve boğulma olaylarıyla ilgili olayların önüne geçmek için farkındalık faaliyetleri yapılıyor. 24 saat boyunca 10 asayiş timi ve 4 trafik timi görev alıyor.

Jandarma yetkililerinden yapılan açıklamada, "Asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla başta asayiş ekiplerimiz olmak üzere, trafik timlerimiz, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, tatil bölgelerinde suça ve suçluya göz açtırmıyor - Son Dakika

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