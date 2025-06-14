Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Uşak'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende, Jandarma'nın 186 yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği için görev yaptığını Jandarmanın her zaman milletin yanında olduğunu belirten Semiz, "Kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, Türkiye'nin her noktasında, gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle Jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkatli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir." dedi.

Törene Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, asker ve asker yakınları katıldı. - UŞAK