Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Sürprizi - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Sürprizi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü, sıra dışı bir kutlamaya sahne oldu. Vatandaşlar, jandarma personeline sürpriz bir kutlama yapmak amacıyla asılsız bir ihbarda bulundu. Yortan beldesinde gece saatlerinde, gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı. Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jandarma personeli, vatandaşların bu jestine teşekkür etti. Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve gençler, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma personelinin kuruluş yılını kutladı. Vatandaşlar, jandarma teşkilatının toplum güvenliğine yaptığı katkıları vurgulayarak, onları onurlandırmak istediklerini belirtti. Kutlama, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

15.06.2024 11:20
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü, sıra dışı bir kutlamaya sahne oldu. Vatandaşlar, jandarma personeline sürpriz bir kutlama yapmak amacıyla asılsız bir ihbarda bulundu. Yortan beldesinde gece saatlerinde, gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı. Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jandarma personeli, vatandaşların bu jestine teşekkür etti.

Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve gençler, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma personelinin kuruluş yılını kutladı. Vatandaşlar, jandarma teşkilatının toplum güvenliğine yaptığı katkıları vurgulayarak, onları onurlandırmak istediklerini belirtti.

Kutlama, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yılmaz Tiryaki, Jandarma, Karabük, Yenice, Kavga, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Sürprizi - Son Dakika

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