Karamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, görev yaptığı birlikte şehit düştü

Karamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, görev yaptığı birlikte çıktığı direkten düşmesi sonucu şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında Elektrik Teknisyeni olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay (31), 4 gün önce görev yaptığı birlikte elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkten dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını beton zemine çarparak ağır yaralanan Ahmet Tugay, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Tugay, bugün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Ahmet Tugay'ın şehit haberi Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyündeki baba ocağına ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Tugay'ın 8 yıllık asker olduğu, cenazesinin ise yarın öğle namazını müteakip baba ocağında defnedileceği öğrenildi. - KARAMAN
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