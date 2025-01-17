Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Yayaya çarpmamak için manevra yapan Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk, 71 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

17.01.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yaparak aracıyla takla atan Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk, 71 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Altınordu Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde saat 23.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon ilinde görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk (26), izne gelirken 52 AU 954 plakalı otomobili ile karşıya geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öztürk, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Önder Öztürk'ün cenazesi, 18 Ocak Cumartesi günü Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Orta Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verilecek. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Önder Öztürk, Jandarma, 3-sayfa, Yaşam, ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
19:36 Katliamları böyle savunmuş Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı
18:43 Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak
18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li başkandan ’Erdoğan’ pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.