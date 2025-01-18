Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ordu'da yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk(26), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk, memleketi Ünye'ye izne gelirken yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öztürk, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Önder Öztürk, Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Orta Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Öztürk'ün cenazesinde eşi ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. - ORDU