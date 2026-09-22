Jandarma ve AFAD, Pülümür\'deki 83 yaşındaki Alzheimer hastasını sağ buldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün sabah itibariyle kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Doğanpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 83 yaşındaki Alzheimer hastası dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri H.D.'yi köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak buldu.