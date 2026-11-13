Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı, Bursa İl Jandarma Komutanı ile görüştü

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı, Bursa İl Jandarma Komutanı ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından Tümgeneral Mustafa Bakçepınar ile bir araya gelen Yalçınkaya, görüşme gerçekleştirdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından iki komutan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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