İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin, "Mersin'de, kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, açıklamasında, Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanları zehir sevkiyatı adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacaklarını ifade etti.

Açıklamasında, eylül ayında Mersin'de, Brezilya'dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz'de karaya oturdu. Bugün yine Mersin'de, kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu iki operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin."