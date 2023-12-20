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Ağrı'da 73 firari, çeşitli suçlardan aranıyordu, yakalandı. - Son Dakika
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Ağrı'da 73 firari, çeşitli suçlardan aranıyordu, yakalandı.

Ağrı'da, çeşitli suçlardan araması bulunan 73 firari yakalandı.

Ağrı\'da 73 firari, çeşitli suçlardan aranıyordu, yakalandı.
20.12.2023 - 16:13,
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Ağrı'da, çeşitli suçlardan araması bulunan 73 firari yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2 Operasyonu doğrultusunda, kasten yaralama, basit yaralama, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 73 firari yakalandı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 73 firari, çeşitli suçlardan aranıyordu, yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 73 firari, çeşitli suçlardan aranıyordu, yakalandı. - Son Dakika
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