Jandarmadan kaçak "insan saçı" operasyonu

Operasyonda 5 milyon TL değerinde yüz kilo insan saçı ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurt dışından temin ettikleri insan saçını İstanbul ilinde piyasaya sürme hazırlığında olan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda; piyasa değeri 5 milyon TL olan yüz kilo canlı insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin edilen canlı insan saçlarının İstanbul ilinde piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde; yabancı uyruklu H.G. ve E.H. isimli şahısların, yurtdışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt ilçesinde kiraladıkları merdiven altı olarak tabir edilen bir depoyu laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti.

Depoyu Laboratuvar Olarak Kullanmışlar

Jandarma ekiplerince, söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda; yüz kilo canlı insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi. Depoda inceleme yapan Jandarma ekipleri; merdiven altı olarak tabir edilen deponun laboratuvara çevrildiğini, canlı saçların çeşitli kimyasallar kullanılarak protez saç haline getirildiğini belirledi.

Protez Saçları İnternet Üzerinden Satmışlar

Yapılan incelemeler neticesinde; şüphelilerin oluşturmuş oldukları internet sitesi üzerinden, protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin TL fiyatları arasında gerçekleştirdikleri ve kendilerine yasal bir saç tasarım merkezi imajı oluşturdukları ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyonla 5 milyon TL piyasa değerine sahip canlı insan saçının piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan H.G. ve E.H. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.