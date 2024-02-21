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Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüphelinin evine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 kilogram 340 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 133 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu, 112 bin boş makaron, 320 kilogram ruhsatsız paket tütün, 2 paket sigara helezon kıyım makinesi ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.