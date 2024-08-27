Jandarmadan kenevir operasyonu: 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmadan kenevir operasyonu: 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

27.08.2024 12:45
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Jandarmadan kenevir operasyonu

37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KARS - Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 37 bin 294 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız, Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan kenevir operasyonu: 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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