 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği şok huzur güven uygulamasında 1 kilo eroin, 7 kilo skunk ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Uygulama sonucunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı
21.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:37
Abone Ol

Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 1 kilo eroin, 7 kilo skunk ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirdiği şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 21 gram eroin, 7 kilo 21 gram skunk ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Uygulama sonucunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık 2023 günü 01.00 - 04.00 saatleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok huzur güven uygulaması yaptı. Toplam 7 asayiş timi, 5 narkotik timi, 10 güvenlik korucusu, 3 narkotik köpek unsuru ile 1 çay ve tütün köpek unsuru katılımıyla icra edilen şok huzur güven uygulamasında bin 883 şahıs ile 449 araç sorgulandı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda şüpheli bir aracın torpido kısmında 1 kilo 21 gram eroin ile yolcu otobüsünün bagajında bulunan valiz içerisinde 7 kilo 21 gram skunk ele geçirildi. Diğer aramalarda ise 1 ton kaçak tütün, 30 gram bonzai, 26 gram kubar esrar, 25 gram metamfetamin, 55 adet lyrica hap, 3 adet kaçakçılıkta kullanılan araç ve 2 adet cep telefonu ile 10 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

2 şahıs tutuklandı

İzin belgesiz seyahat eden 11 yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulanan faaliyet soncunda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs da yakalanırken, ele geçirilen eroin ve skunk ilişkili 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


12:34
MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:43:43. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement