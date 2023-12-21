Jandarmadan şok huzur ve güven uygulaması: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 1 kilo eroin, 7 kilo skunk ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirdiği şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 21 gram eroin, 7 kilo 21 gram skunk ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Uygulama sonucunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık 2023 günü 01.00 - 04.00 saatleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok huzur güven uygulaması yaptı. Toplam 7 asayiş timi, 5 narkotik timi, 10 güvenlik korucusu, 3 narkotik köpek unsuru ile 1 çay ve tütün köpek unsuru katılımıyla icra edilen şok huzur güven uygulamasında bin 883 şahıs ile 449 araç sorgulandı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda şüpheli bir aracın torpido kısmında 1 kilo 21 gram eroin ile yolcu otobüsünün bagajında bulunan valiz içerisinde 7 kilo 21 gram skunk ele geçirildi. Diğer aramalarda ise 1 ton kaçak tütün, 30 gram bonzai, 26 gram kubar esrar, 25 gram metamfetamin, 55 adet lyrica hap, 3 adet kaçakçılıkta kullanılan araç ve 2 adet cep telefonu ile 10 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

2 şahıs tutuklandı

İzin belgesiz seyahat eden 11 yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulanan faaliyet soncunda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs da yakalanırken, ele geçirilen eroin ve skunk ilişkili 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.