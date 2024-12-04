Jandarmadan Trafik Denetimi: 804 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Jandarmadan Trafik Denetimi: 804 Araç Men Edildi

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Sakarya'da jandarma, 125 bin aracı kontrol ederek 804 aracı men etti, 227 sürücünün belgesi alındı.

04.12.2024 14:48
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Jandarmanın trafik denetiminde 804 araç ve 227 sürücü trafikten men edildi

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerinin kasım ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, kasım ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 125 bin 877 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler neticesinde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edilirken 37 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyuldu, 17 traktör sürücüsüne ise rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde ise aşırı hızla seyretme, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şeride tecavüz etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı 2 ölümlü, 64 maddi hasarlı, 45 yaralamalı olmak üzere toplam 111 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 84 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

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