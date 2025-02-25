Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Geniş Video İzle

İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

25.02.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir ve Manisa'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyutuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken, şüpheli 18 kişi gözaltına alındı.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir ve Manisa illerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda, 31 adet sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet telefon ve simkart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 53 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olaya karışan 11 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 7 şüpheli (mükerrer) 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili, ayrıca 21 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
14:37 İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
14:18 Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur’an ile gidiyor Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:52 Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
13:45 Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
13:43 Yılmaz Morgül’den kötü haber Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu
13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 09:59:34. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.