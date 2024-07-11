Jandarmadan 'yeşil altın' nöbeti - Son Dakika
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Jandarmadan 'yeşil altın' nöbeti

Gaziantep'te fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için jandarma ekipleri, dronlar ve devriye ekipleriyle nöbet tutuyor. İl Jandarma Komutanlığı, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak için önlemlerini artırdı. Bir hırsızlık olayında yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve çalınan fıstıklar sahibine teslim edildi.

11.07.2024 20:35
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Jandarmadan "yeşil altın" nöbeti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşan Antep fıstığı hasadının başlamasıyla artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuyor.

Gaziantep'te vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlaması ile birlikte, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, Karkamış ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucu Ö.Y. isimli vatandaşın bahçesinden 200 kg Antep fıstığı çalan M.K. isimli şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve olayda ele geçen Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan 'yeşil altın' nöbeti - Son Dakika

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