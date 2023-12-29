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Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İnegöl ilçesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, alkol şişeleri ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

29.12.2023 - 01:05,
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Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi.

İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte rakı ve şarap üreterek satış yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, adreslere baskın düzenledi. M.E. ve E.S.'nin ikametinde yapılan aramalar neticesinde; 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 adet boş alkol şişesi, 1 adet sahte alkol üretimi için kullanılan damıtma düzeneği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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