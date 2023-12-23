Jandarmanın durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı

Jandarmanın yürürken durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yarısı yürürken görüp kontrol ettiği 4 şahıs kaçak göçmen çıktı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karalar Mahallesi'nde devriye attıkları sırada yürüyen 4 şahısdan şüphelendi. Şahıslar üzerinde yapılan incelemede ilçeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. 4 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahısların İl Göç İdaresine teslim edilip sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
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