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Jandarmanın durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 4 kişinin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. Afganistan uyruklu göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

Jandarmanın durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı
23.12.2023 - 23:01,
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Jandarmanın yürürken durdurduğu 4 kişi kaçak göçmen çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yarısı yürürken görüp kontrol ettiği 4 şahıs kaçak göçmen çıktı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karalar Mahallesi'nde devriye attıkları sırada yürüyen 4 şahısdan şüphelendi. Şahıslar üzerinde yapılan incelemede ilçeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. 4 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahısların İl Göç İdaresine teslim edilip sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Afganistan, Jandarma, İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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