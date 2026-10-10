Jandarmanın göçmen kaçakçılığı operasyonunda 33 ilde 51 şüpheliden 47'si tutuklandı - Son Dakika
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Jandarmanın göçmen kaçakçılığı operasyonunda 33 ilde 51 şüpheliden 47'si tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 33 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma operasyonlarında 51 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda 143 araç ve 7 bot ele geçirildi, 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı.

33 ilde jandarma ekiplerince icra edilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "33 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 47'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 33 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıGöçmen KaçakçılığıJandarma3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın göçmen kaçakçılığı operasyonunda 33 ilde 51 şüpheliden 47'si tutuklandı - Son Dakika
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