Japonya'da 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Japonya'da 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı

Japonya'da dün akşam meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde toplam 11 kişi yaralandı. Deprem sonucunda su kesintisi ve maddi hasar yaşandığı bildirildi. Tsunami riski ise oluşmadı.

18.04.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da dün akşam meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en az 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'da dün meydana gelen ve Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililer ve itfaiye teşkilatlarından edinilen bilgilere göre Ehime eyaletinde 7, Kochi eyaletinde 2 ve Oita eyaletinde 2 olmak üzere toplam 11 kişi deprem nedeniyle yaralandı. Depremden etkilenen bazı bölgelerde su borularının patlaması nedeniyle geçici su kesintisi yaşandığı açıklanırken, birçok yapı ve otoyolda da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Tsunami riski oluşmamıştı

Japonya'nın Kyushu ve Shikoku adalarını ayıran Bungo Boğazı açıklarında dün yerel saat ile 23.14'te 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının 39 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtmişti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Deprem, Deprem, Doğal Afet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:36 Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4’ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement