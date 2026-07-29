Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü - Son Dakika
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Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü

Japonya\'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü
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Kumamoto'da meydana gelen depremde ölü sayısı 3'e yükseldi, gaz kaçağı patlamasına yol açtı.

Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3'e yükseldi.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3'e yükseldi. Dün çöken bir binanın altında kalarak yaşamını yitiren 1 kişiye ek olarak, Kashima kasabasındaki bir alışveriş merkezinde (AVM) sarsıntı sonrasında meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü doğrulandı. 1 kişinin ise bilinci kapalı halde bulunduğu bildirildi.

Patlamada gaz kaçağı şüphesi

Kumamoto eyaleti yönetimi, AVM'deki patlamaya depremin etkisiyle meydana gaz kaçağının yol açtığının değerlendirildiğini açıkladı. AVM işletmecisi Aeon Co. firması ise patlamanın şiddetli sarsıntının ardından müşteri ve çalışanların tahliye edilmesinden sonra meydana geldiğini duyurdu. Kumamoto polisi patlamadan önce yaklaşık 200 kişinin AVM'den çıkmayı başardığını doğrularken, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı ise binanın ikinci katının çökmesi nedeniyle içeride mahsur kalan kişilerin olabileceğini bildirdi.

Afet bölgesine 3 bin 600 SDF personeli gönderildi

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, 3 bin 600 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere afet bölgesine gönderildiğini açıkladı. Çalışmaların patlama meydana gelen AVM başta olmak üzere birçok bölgede sürdüğü bildirildi.

Japonya 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Japonya dün merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) depremin yerel saatle 16: 27'de, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı. Kumamoto'nun yanı sıra Nagazaki, Kagoshima, Fukuoka ve Saga eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı paniğe neden olurken, Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. İlk belirlemelere göre, çöken bir binanın altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, Acil Durum, 3. Sayfa, Japonya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü - Son Dakika

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