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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Arama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelere gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personellerinin sayısı 5 bin 400'e çıkarıldı. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişi tahliye merkezlerinde kalırken, su kesintileri ise hala devam ediyor. Ishikawa eyalet yönetimi geçici konutlar inşa edeceğini duyurdu ve Başbakan Fumio Kishida kurtarma çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi talimatı verdi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmış ve bazı bölgelerde ciddi maddi hasar meydana gelmişti.

Japonya\'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 126\'ya Yükseldi
06.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:27
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de güçlü bir şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde can kaybı giderek artıyor. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Kayıp 210 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelere gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personellerinin sayısı 5 bin 400'e çıkarıldı.

Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı öğrenildi. Ishikawa eyaletinde bulunan 66 binden fazla hanede de su kesintilerinin sürdüğü aktarıldı.

Geçici konutlar yapılacak

Ishikawa eyalet yönetimi depremzedeler için geçici konutlar inşa edileceğini duyururken, inşaat çalışmalarının gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili devlet kurumlarına kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürme talimatı verdi.

7.6'lık depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 1 Ocak'ta merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi - Son Dakika


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