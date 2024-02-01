Japonya\'da 7,6 büyüklüğündeki depremde 238 kişi hayatını kaybetti

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Japonya'da 238 kişinin ölümüne neden olan 7,6 büyüklüğündeki depremde 1 ay geride kalırken, hasar gören bina sayısı 46 bin 294'e ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 19 kişi hala bulunamazken, 14 bin 643 depremzede tahliye merkezlerinde ve otellerde kalmayı sürdürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 1 ay geride kalırken, geçen süre felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 238 kişinin ölümüne, bin 179 kişinin ise yaralanmasına neden olan depremin ardından kayıp olarak kayıtlara geçen 19 kişi hala bulunamadı. Hasar gören bina sayısının 46 bin 294'e ulaştığı tespit edilirken, 14 bin 643 kişinin geçici tahliye merkezlerinde ve kendilerine tahsis edilen otellerde kalmayı sürdürdüğü açıklandı. Yaklaşık 40 bin hanede su kesintilerinin devam ettiği ifade edilirken, birçok bölgede kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede oluşan hasar nedeniyle lojistik sorunu yaşandığı öğrenilirken, market ve benzeri işletmelerin tedarik zincirlerinde aksamalar olduğu ifade edildi.

Büyük yıkıma neden olmuştu

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmış, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. Sarsıntının ardından binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekipleri destek vermişti. Felaketin ardından yaşanan elektrik ve su kesintileri bölgedeki depremzedelerin hayatını olumsuz etkilemişti. - TOKYO