Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Ulaşım Felç Oldu - Son Dakika
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Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Ulaşım Felç Oldu

Japonya\'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Ulaşım Felç Oldu

Japonya'nın Kanto bölgesi başta olmak üzere farklı kesimlerinde etkili olan Ampil Tayfunu nedeniyle en az 990 uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Şiddetli rüzgarlar ve yağışlar maddi zarara yol açarken, en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Halkın marketlere akın etmesi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla bazı rafların boş kaldığı görüldü.

16.08.2024 09:54
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Japonya'da Ampil Tayfunu nedeniyle en az 990 uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Şiddetli rüzgarlar ve yağışlar maddi zarara yol açarken, en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Halkın marketlere akın etmesi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla bazı rafların boş kaldığı görüldü.

Japonya'nın Kanto bölgesi başta olmak üzere farklı kesimlerinde bugün itibarıyla etkili olan Ampil Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Farklı eyaletlerden gerçekleştirilmesi beklenen en az 990 uçuş iptal edilirken, Tohoku, Joetsu, Hokuriku, Yamagata, Tokaido ve Sanyo hızlı tren hattı seferleri askıya alındı. Ülke genelindeki birçok yerel tren hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, bazı otoyollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Tayfun hayatı felç etti

Ulaşımda yaşanan aksamalar milyonlarca kişinin hayatını felç etti. Bazı şirketler personelini evden çalışmaya teşvik ederken, bazı şirketler ise mesaiyi erken sonlandırma kararı aldı. Ayrıca birçok kamu kurumu da saat kısıtlamasına giderek öğlen saatlerinde faaliyetlerine son verdi. Halkın tayfun endişesi ile marketlere akın etmesi nedeniyle sabah saatleri itibarıyla rafların boş kaldığı görüldü.

Bin 550 hane elektriksiz kaldı

Öğle saatlerinde Kanto bölgesinin farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, ağaçları, elektrik direklerini ve tabelaları devirdi. Elektrik dağıtım şirketi TEPCO yerel saatle 13.00 itibarıyla Kanto'daki en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Bazı kesimlerde ise şiddetli yağış sebebiyle su baskınları meydana geldiği bildirildi.

Bu gece etkisini artıracak

Ampil Tayfunu'nun bugün öğlen saatleri itibarıyla Tokyo'nun 287 kilometre güneyinde bulunan Hachijo Adası açıklarından Chiba eyaletine doğru ilerlediğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bu gece Kanto bölgesine yaklaşarak etkisini artıracağını duyurdu. Başkent Tokyo'nun yanı sıra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış beklendiğini açıklayan yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısı yaptı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Ulaşım Felç Oldu - Son Dakika

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