Japonya'da Helikopter Kazasında 7 Kişi Öldü - Son Dakika
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Japonya'da Helikopter Kazasında 7 Kişi Öldü

Japonya'da Nisan ayında meydana gelen askeri helikopter kazasında kayıp olarak kayıtlara geçen 7 kişinin ölü olduğu açıklandı. Kazadaki can kaybı sayısı 8'e yükseldi. Japonya Savunma Bakanı, kayıpları bulamamaktan dolayı üzgün olduklarını belirtti ve arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

11.06.2024 09:14
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Japonya'da Nisan ayında iki askeri helikopterin çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp olarak kayıtlara geçen 7 kişinin öldüğü açıklandı. Kazadaki can kaybı sayısı 8'e yükseldi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait iki helikopterin askeri tatbikat sırasında çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı. SDF'den yapılan açıklamada, 20 Nisan'da yaşanan kazadan bu yana kayıp olarak listelenen ve bulunamayan 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği duyuruldu. Böylece kazadaki resmi can kaybı sayısı 8'e yükseldi. Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her türlü çabayı göstermemize rağmen kayıpları bulamadığımız için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Kihara, cansız bedenleri ve helikopter enkazını bulmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Çarpışan 2 helikopter okyanusa düşmüştü

Öte yandan, 20 Nisan'da yapılan bir tatbikat sırasında SDF'ye ait SH-60K tipi 2 helikopterle sırasıyla 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği açıklanmış, helikopterlerin çarpışarak Pasifik Okyanusu'na düştüğü tespit edilmişti. Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Bölgede yürütülen yoğun arama çalışmalarına rağmen kayıp 7 mürettebat bulunamamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Helikopter Kazasında 7 Kişi Öldü - Son Dakika

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