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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya, yaralı sayısı bin 176'ya yükseldi. Hasar gören bina sayısının da 41 bin 834 olduğu bildirildi. Deprem sonucunda elektrik ve su kesintileri yaşanan bölgede, binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

Japonya\'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236\'ya yükseldi
25.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:26
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya, yaralı sayısı bin 176'ya yükseldi. Hasar gören bina sayısının da 41 bin 834 olduğu bildirildi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi. Bin 176 kişinin yaralandığı açıklanırken, 14 bin 556 depremzedenin 457 geçici barınağa yerleştirildiği kaydedildi. Yetkililer, hasar gördüğü tespit edilen yapı sayısının ise 41 bin 834 olduğunu açıkladı. Hokuriku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki yaklaşık 3 bin 900 hanede elektrik kesintisi, Ishikawa eyaletinin farklı kesimlerindeki 44 bin 960 hanede de su kesintisinin devam ettiğini kaydetti.

7.6'lık deprem yıkıma yol açmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, yıkıma neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. Sarsıntının ardından binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti. Yapılan arama kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekipleri de destek vermişti. Felaketin ardından yaşanan elektrik ve su kesintileri bölgedeki depremzedelerin hayatını olumsuz etkilemişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika
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