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Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Deprem, Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini etkiledi ve tsunami uyarısı kaldırıldı. Wajima şehrinde çöken 25 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Noto Havaalanı'nda yaklaşık 500 kişi mahsur kaldı. Suzu kentinde bir tapınak ve en az 53 ev yıkıldı, limandaki tekne battı. Kanazawa'da 3 yapının yan yattığı ve hasar gördüğü bildirildi.

Japonya\'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48\'e yükseldi
02.01.2024 - 11:56,
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Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini de etkileyen şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı bu sabah itibarıyla kaldırıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yıkımın büyük olduğu Wajima şehrinde çöken 25 binanın, 14'ünde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kentte 200'den fazla yapıda çıkan yangının ise kontrol altına alındığı ifade edildi. Wajima'daki Noto Havaalanı'nda yolların kapanması nedeniyle yaklaşık 500 kişinin mahsur kaldığı, hava alanı pistinde ise çatlaklar oluştuğu aktarıldı.

Suzu kentinde ise bir tapınak ve en az 53 evin yıkıldığı, bölgedeki mezarlıkların da hasar aldığı öğrenildi. Şehrin limanındaki çok sayıda tekne de battı. Eyaletin başkenti Kanazawa'da en az 3 yapının yan yattığı ve hasar gördüğü, kara yollarının trafiğe kapandığı bildirildi. Nanao kentinde ise toprak kayması kara yolunda hasara yol açarken, Himi kentindeki evlerde de hasar meydana geldi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika


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