Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Nehirler Taştı, Yerleşim Yerleri Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Nehirler Taştı, Yerleşim Yerleri Sular Altında Kaldı

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı ve yerleşim yerleri sular altında kaldı. Akita eyaletinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 1 kişi kayboldu. Ulaşım da olumsuz etkilendi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yarına kadar şiddetli yağışların devam edeceğini ve sel baskını ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.

25.07.2024 14:36
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Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı. Akita eyaletinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 1 kişi kayboldu.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde dün gece itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı nehirlerde su seviyesi kritik düzeye ulaşırken, bazı nehirlerde ise taşkınlar meydana geldi. Yamagata eyaletinin birçok bölgesinde yerleşim yerleri sular altında kaldı, sel tehlikesi nedeniyle Shinzo şehrindeki 13 bin 527 hanede yaşayan 32 bin 141 kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlandı. Akita eyaletinde meydana gelen bir toprak kaymasının ardından ise 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. Riskli bölgelerde yaşayanlara güvenli alanlara taşınma uyarısı yapan yetkililer, hareket imkanı bulunmayan bölge sakinlerini ise yüksek yerlere ve üst katlara çıkmaya çağırdı.

Ulaşım da olumsuz etkilendi

Öte yandan şiddetli yağışlar, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yamagata eyaletinin kıyı kesimleri boyunca uzanan Nihonkai Tohoku Otoyolu sel riski nedeniyle kısmi olarak araç trafiğine kapatılırken, Yamagata Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yamagata İstasyonu ile Shinjo İstasyonu arasındaki tren seferleri gün boyunca askıya alındı.

Yarına kadar etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Tohoku bölgesinde yer alan Yamagata, Akita, Aomori, Fukushima, Iwate ve Miyagi eyaletlerinde yarın akşama kadar şiddetli yağışlar beklendiğini açıklayarak sel baskını ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olma uyarısı yaptı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Ulaşım, Güvenlik, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Nehirler Taştı, Yerleşim Yerleri Sular Altında Kaldı - Son Dakika

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